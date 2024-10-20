أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار درجات الحرارة في محافظة البحيرة اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، معتدلاً أول الليل، ومائلاً للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس اليوم الأحد

ووفقًا للبيان الصادر عن محافظة البحيرة، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة اليوم طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا، معتدلاً في الليل وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن ترتفع أمواج البحر المتوسط من 1 متر إلى 2 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 22 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع نسبة الرطوبة إلى 85% على السواحل.

درجات الحرارة المتوقعة في البحيرة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، إلى 28 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى 21 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، معتدلا في أول الليل ومائلا للبرودة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، بينما يميل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون حارًا في جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، في تصريحات صحفية له، إلى أنه من المتوقع حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة الكبرى والمناطق الواقعة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى مدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: