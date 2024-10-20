سياسة واقتصاد بني سويف تحصد المرتبة الثالثة عربيا والثانية محليا في مجال العلوم السياسية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول مجلة كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، علي المرتبة الثالثة لأعلي خمس مجلات في مجال العلوم السياسية علي المستوي العربي والمرتبة الثانية علي مستوي مصر وذلك حسب تصنيف معامل التاثير والاستشهاد العربي (أرسيف) وفقا لتقرير عام ٢٠٢٤.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للقائمين علي كلية السياسة والاقتصاد ولأسرة تحرير المجلة، وعلي رأسها الدكتور نجاح الريس عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المجلة، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد، مثمنا الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مختلف التخصصات والكليات، للنهوض بمستوي الابحاث المقدمة والمشاركة في مختلف الاحداث والمسابقات خارج الجامعة والنشر في مختلف المجلات العربية والدولية، مما يسهم وبشكل فعال في زيادة معدلات النشر وزيادة التصنيف الدولي.

يذكر أن أسرة تحرير المجلة تضم، الدكتور هشام بشير نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والدكتور محمد علي نائب رئيس التحرير و الدكتور فايز عبد الهادي مدير التحرير، والدكتورة الشيماء عبد السلام ابراهيم سكرتير التحرير، والدكتور علي محمد المحرر الفني، والدكتور أحمد عبد الحافظ مصمم الصفحة، والدكتور محمود علي مدرس العلوم السياسية المساعد مسئول الصفحة الإلكترونية، والدكتوره مريم حسن مدرس العلوم السياسية المساعد مسئول الاعداد النهائي.