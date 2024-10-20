ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حركة فتح تحمل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن مجزرة بيت لاهيا

مجزرة بيت لاهيا
مجزرة بيت لاهيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حملت حركة "فتح" الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة الدمويّة في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.

 


وأوضحت حركة فتح في بيان لها، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الأطفال والنساء هي جزء من مسلسل إجرامي إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يتوقف منذ بدء الاحتلال، وخاصة عدوانه الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة منظمة تقودها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بمنتهى الإجرام والحقد.
وطالبت بأن يتوقف العالم أمام حرب الإبادة الإسرائيليّة الممنهجة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي على الشعب الفلسطيني والتي تنتهك كل المعايير الإنسانية والقانونية، داعية دول العالم الحر وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولجم إسرائيل وحرب الإبادة التي تستهدفه.
 

فتح الاحتلال الإسرائيلي المجزرة الدموي ة بيت لاهيا