سلامة الغذاء: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

أشار التقرير الأسبوعي للهيئة القومية لسلامة الغذاء ، الصادر اليوم ، أنه في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 آلاف قطعة حلوى وعصائر مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 5 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 2 طن صلصة طماطم، 1 طن حلوى المولد، 1 طن ونصف أجبان، 500 كجم لحوم، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 70 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، عطارة) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم ضبط 210 كجم (لحوم، كبدة، خبز، أجبان... وغيرها) لحدوث تغير في الخواص الطبيعية ولانتهاء الصلاحية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 29 منشأة غذائية، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 114 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، سندوب، أجا، دكرنس، بلقاس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 13 حملة تفتيشية على 113 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، إيتاي البارود، النوبارية)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين، الطب البيطري، المحافظة، حي شرق وجهاز حماية المستهلك حيث تم المرور على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 246 كجم لحوم متغيرة الخواص الطبيعية، كما تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 26 محضرًا.

كما قام الفرع بتنفيذ 8 حملات تفتيشية على عدد 25 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 22 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 66 منشأة وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا، فاقوس وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما تم إعادة المرور على 16 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتحرير 2 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت غير المستجيبة.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 11 حملة موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 120 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.