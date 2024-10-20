السوبر المصري.. رمضان صبحى وإبراهيم عادل يقودان تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، الزمالك عند الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد على ملعب «آل نهيان» بالإمارات، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.



ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي السوبر المصري بحثا عن لقب جديد متسلحا بالمعنويات الكبيرة عقب التتويج بلقب كأس مصر.

واستقر الكرواتي يورتشيتش على الدفع بالنجم رمضان صبحي في التشكيل الأساسي أمام الزمالك، على أن يتواجد يوسف إبراهيم أوباما الوافد الجديد على مقاعد البدلاء.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون مايلي - مصطفى فتحي.

قائمة بيراميدز في السوبر المصري

وجاءت قائمة بيراميدز المتواجدة حاليا بالإمارات لخوض مباراتي السوبر المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - صديق أوجولا - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما - فيستون مايلي - مروان حمدي - دودو الجباس.