الجيش الروسي يتسلم دفعة من درونات "Ovod" المتطورة

تسلم الجيش الروسي، دفعة من الطائرات المسيّرة "الانتحارية" (Ovod) المتطورة.



ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مبتكر هذه الطائرات "أندريه إيفانوف" قوله /اليوم الأحد/ إن الدفعة التي تم تسليمها للجيش مجهزة بأنظمة الرؤية الآلية، وهذه التقنيات تساعد الدرونات على رصد أهدافها والتوجه نحوها بدقة.



وأضاف "تعمل أنظمة الرؤية الآلية على النحو التالي: بداية يرى المشغّل الهدف عبر نظارات تتلقى الصور من كاميرات الطائرة، ويضغط على الزر الموجود على لوحة التحكم، ومن ثم تنطلق الطائرة نحو الهدف بشكل مستقل دون الحاجة لتوجيهها، هذه المنظومة تساعد الطائرة في الوصول إلى هدفها في حال انقطاع الاتصال مع الموجه أو في حال تعرضها للتشويش من قبل منظومات الحرب الإلكترونية، وبهذه الطريقة يتم تنفيذ المهمة القتالية بشكل أكثر فاعلية".

وأشار إيفانوف إلى أن درونات "Ovod" مجهزة أيضا بنظام حماية خاص، ومزودة بنظام يسمح بتفجير الرأس الحربي المثبت عليها عن بعد.

وكان إيفانوف قد ذكر في وقت سابق، أن الخبراء الروس طوروا منظومة توجيه وتتبع تعمل بالذكاء الاصطناعي لدرونات Ovod، وهذه المنظومة تمكن الدرونات من التعرف على أهدافها وتعقبها دون تدخل بشري، وبالتالي ستكون الطائرات قادرة على تدمير أهدافها في حال انقطاع الاتصال مع المشغّل أثناء المعارك.