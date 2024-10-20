سلامة الغذاء: تسجيل وترخيص 91 منتجا و14 شركة أغذية خاصة خلال أسبوع

أعلن دالمركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 39 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 12 – 18 أكتوبر، ،حيث سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 91 منتج و14 شركة ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 673 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 23 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 3 زيارات لمضارب الأرز ، كما تم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 79 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 29 شكوى وجاري فحص 50 شكوى.



ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 702 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، البحيرة، أسيوط، القاهرة، الوادي الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 65 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 579 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 468 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 341 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، المنوفية، أسيوط، الفيوم، البحيرة والجيزة.



وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن تغذية مدرسية في محافظة البحيرة.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، البحيرة، الاسكندرية، دمياط، الغربية، الجيزة والمنيا.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وسوهاج.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 30 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية وأسيوط.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 609 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 13 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية والنصف آلية في بعض أحياء محافظة القليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

كما تمت المشاركة في أعمال استلام مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمراجعة تلافي وإنهاء الملاحظات الواردة بمحضر الاستلام الإبتدائي.



كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 10 مأموريات رقابية في محافظات الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية والبحيرة، وتم تسجيل 5 منشآت خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية أيضا، 18 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.