خبير: تخصيص 5% بمبادرة "سكن لكل المصريين" لذوي الهمم واجب على الدولة

كشف الدكتور أحمد صدقي، خبير إدارة العمران والتراث، تفاصيل تخصيص 5% من الطرح الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، قائلا: إن الدولة –وفقا للدستور- تُمكن المواطنين المستحقين للشقق من السكن الملائم؛ من أجل القضاء على العشوائيات وحل أزمة السكن للشباب خاصة.

وأضاف الدكتور أحمد صدقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: أن الحكومة خصصت 5% من الطرح الجديد لمبادرة سكن لكل المصريين للمواطنين ذوي الهمم.

وتابع: "شقق الإسكان تقدم مرة واحدة فقط للمستفيد، وبالتالي لا يمكن لذوي الهمم بيعها أو التنازل عنها لأحد، لأنه من الطبيعي لن يستفيد من المبادرة مرة أخرى حال بيعها".