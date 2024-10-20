الخارجية الفلسطينية: الاحتلال ينفذ الإبادة الجماعية بأوضح صورة على سمع وبصر العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال ينفذ الإبادة الجماعية بأوضح صورة على سمع وبصر العالم من حصار وتجويع وتهجير وتدمير ونسف للمباني وقصف بالطيران واستهداف لجميع المراكز الصحية وارتكاب المجازر، التي كان آخرها، ما حصل في مشروع بيت لاهيا، ويجبر المواطنين في الشمال على النزوح تحت القصف أو القتل الفردي والجماعي.



وذكرت الوزراة ـ في بيان اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ـ أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني بات غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من الجرائم والإبادة بحق الشعب الفلسطيني كما هو واضح في شمال قطاع غزة.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة المتواصلة، وطالبت مجددا بصحوة دولية لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وإبادة وتطبيق قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وحذرت الخارجية من تمكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاستمرار في تسويق منطق العنجهية العسكرية بديلًا للحلول السياسية للأزمة الحالية وللصراع برمته.

