إحالة أوراق شقيقين للمفتي في قتل جارهما بعين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق شقيقين إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة قتل جارهما بسبب قيامه بتهديدهما بنشر صور ورسائل نصية خادشة للحياء ومقاطع فيديو اباحية لهما في منطقة عين شمس، وحددت دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ، قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار ، بسبب خلاف نشب بين الأخير والمتهم الأول، أوغل صدره تجاهه فاستعان بالمتهم الثاني واتفقا على الخلاص منه قتلا واعد المتهمين السلاح الناري وباغتا المجني عليه وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا أصابه، حال تواجد المتهم الثاني للشد من أزره وتسهيل تنفيذ غرضه فسقط المجني عليه أرضا، متأثرا بما ألم به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين حيازة واحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، كما حازا واحرزا ذخائر طلقات مما تستخدم على السلاح الناري.