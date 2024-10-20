عباس عراقجي: إيران لا تسعى إلى جر الولايات المتحدة لحرب شاملة

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن إيران لا تسعى إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة في المنطقة، وذلك وفقاً لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد عراقجي أن أي هجوم على إيران سيعتبر تجاوزاً لخطوطهم الحمراء، مشيراً إلى أن طهران سترد بقوة على أي استهداف لمنشآتها النووية.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاستعدادات للهجوم على إيران قد اكتملت، وأن الهجوم المرتقب سيكون كبيراً.

كما أشارت التقديرات إلى أنه سيكون هناك رد فعل إيراني محتمل، مما يجعل إسرائيل تستعد لذلك.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران بذلت جهودا هائلة لاحتواء حرب شاملة بالمنطقة، وأنه لا خطوط حمراء رغم ذلك في الدفاع عن مصالح إيران. وكتب عراقجي في منشور عبر حسابه في منصة 'X': أمريكا سلمت أسلحة كثيرة وبكميات قياسية لإسرائيل، وهي الآن تعرض حياة جنودها للخطر بنشرهم لتشغيل أنظمة الصواريخ الأمريكية في إسرائيل، بذلنا جهودا هائلة لاحتواء حرب شاملة بالمنطقة لكن ليس لدينا خطوط حمراء في الدفاع عن مصالحنا'.