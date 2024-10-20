خلال أسبوع.. 3660 رسالة غذائية مصدرة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 39 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 12 – 18 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 36 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 24 زيارة، وأصدرت الإدارة 425 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 341 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3660 رسالة بنحو 174 ألف طن بزيادة بلغت 31 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1444 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 605 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 11 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 55 صنف بنحو 40 ألف طن.



وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 15 ألف طن، تليه المانجو بإجمالي 9 آلاف طن، ثم الليمون بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 35 ألف طن.

ومثلت السودان، السعودية، المغرب واليمن أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 170 دولة مستوردة.



واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 615 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 600 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 390 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2520 رسالة بنحو 573 ألف طن لعدد 815 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 187 صنف من قمح، وفول صويا وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 806 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 440 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 417 رسالة.

