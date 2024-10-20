موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تترقب الجماهير المصرية مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في الإمارات.

وتبحث الجماهير عن القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وموعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ومشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري للأبطال.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بهذا اللقب المحلي، لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الزمالك نهاية الشهر الماضي.

في المقابل يخطط سيراميكا كليوباترا بقيادة المدرب أيمن الرمادي لتحقيق المفاجأة وإقصاء الأحمر من كأس السوبر، لمواصلة حلم التتويج باللقب المحلي العريق لأول مرة في التاريخ.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

يمكن للجمهور مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر مجموعة من القنوات هي قناة أون تايم سبورتس، وقناة إم بي سي مصر، إلى جانب قناة أبوظبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة إم بي سي مصر

التردد الخاص بالقناة يكون: 11832.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 6/5.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب يكون: عمودي.

جودة الصوت والصورة تكوت: HD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

التردد هو: 11526.

معدل الترميز يكون: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري للأبطال في تمام الساعة 8.00 مساءً بتوقيت مصر- القاهرة والسعودية – مكة المكرمة، و9.00 مساءً بتوقيت الإمارات، البلد المستضيفة للبطولة، للمرة الثانية في نسختها الجديدة بمشاركة 4 فرق.