استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الفنان محمد فوزي.. ذكرى وفاة عبقري الموسيقى».

نشأة وبداية رحلة الفن لمحمد فوزي



أفاد «التقرير»، أنّ الفنان محمد فوزي من أشهر المطربين والملحنين المصريين في القرن 20، إذ لحن لأشهر مطربي زمنه وترك بصمته الخاصة في الأغنية العربية، كما أنّ الفنان مثّل في الكثير من المسرحيات التي كانت سببا في انطلاقته ودخل عالم الإنتاج الموسيقي وحقق نجاحا باهرا، ولُد في طنطا في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عام 1918.



أغاني وطنية للفنان حتى ثورة يوليو



وأوضح «التقرير»، أنّ الفنان محمد فوزي كتب ولحن لكبار فناني مصر مثل الفنان محمد عبدالوهاب والفنانة أم كلثوم، كما ظلت الإذاعة المصرية تبث أغاني محمد فوزي حتى ثورة يوليو عام 1952، إذ دخلها بأغانيه الوطنية مثل «بلدي أحببتك يا بلدي»، كما له العديد من أغاني الأطفال مثل «ماما زمانها جاية» و«ذهب الليل»، فضلا عن أغنية دينية «يا تواب يا غفور».



يمثل دور البطولة في 36 فيلم



وتابع: «تقدم الفنان وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن أسوة بفريد الأطرش الذي سبقه إلى ذلك بعامين، لكن رسب مطربا ونجح ملحنا، كما أنّ «فوزي» أدوى دور البطولة في 36 فيلما وأنتج منها 18 فيلما، وبلغ عدد الأفلام التي أنتجها ولم يمثل فيها 47 فيلما،وفي الأعمال الموسيقية الغنائية لحن لنفسه 239 عملا، لكن غنّى فوزي 3 أغنيات فقط لملحنين آخرين».

وأردف «التقرير»، أنّه اشترك مع مديحة يسري وعماد حمدي وشادية وفريد شوقي وهدى سلطان في رحلات قطار الرحمة التي أمرت بتسييره ثورة عام 1953 بين مديريات الوجه البحري والقبلي.

