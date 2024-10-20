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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إسقاط 110 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم التصدي الليلة الماضية، لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجمات مع استخدام المسيرات الجوية لمهاجمة مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية.


وقالت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم - إن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت، 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وأضافت وزارة الدفاع أن المسيرات التي تم إسقاطها هي 43 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 فوق مقاطعة بيلغورود، و6 فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو".

وزارة الدفاع الروسية التصدي محاولة نظام كييف المسيرات الجوية