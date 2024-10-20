هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.64%، ليصل إلى مستوى 29,950.88 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.76%، وصولًا إلى مستوى 3,128.43 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.84%، وصولًا إلى 6,320.16 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.49%، وصولًا إلى 7,630.47 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 10,729.75 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.47%؛ ليصل إلى مستوى 37,186.38نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.42%، مسجلًا 13,113.16نقطة.