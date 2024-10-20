اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، عطاءي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.