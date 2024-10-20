خلال 24 ساعة.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 1515 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى .

كما ضبط 549 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة رفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع ضبط 1565 مخالفة السير بدون تراخيص 7573 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 1676 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .