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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله: استهدفنا كريات شمونة شمالي إسرائيل برشقة صاروخية

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
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أعلن حزب الله اللبناني في بيان رسمي اليوم عن استهدافه مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار الرد على التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان وقطاع غزة.

ويشهد الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في التوترات العسكرية، حيث تشن القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثفة على مواقع في الجنوب اللبناني، في حين يقوم حزب الله بتنفيذ هجمات صاروخية تستهدف المستوطنات والمدن الإسرائيلية الشمالية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مما يفاقم الوضع الأمني على عدة جبهات.

 

حزب الله اللبناني استهدافه مدينة كريات شمونة رشقة صاروخية إسرائيل