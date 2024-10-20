طواقم الإسعاف تنتشل 4 شهداء من رفح الفلسطينية إثر غارتين إسرائيليتين

انتشلت طواقم الإسعاف 4 شهداء من رفح الفلسطينية إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا مواطنين غرب ووسط المدينة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في محيط الجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات التي تقترب من المنطق

وتتعرض بلدة الخضر لاقتحامات مُتكررة يوميًا من قبل قوات الاحتلال، وإجبار أصحاب المحلات التجارية في منطقة "التل" على إغلاق أبوابها.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من قاطفي الزيتون في أراضي "الوزيري" جنوب القرية، القريبة من مستعمرة "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قاطفي الزيتون، واعتقلت عددًا منهم في قرية حوسان غرب بيت لحم.