محافظ القليوبية يتابع التزام السائقين بـ التسعيرة الجديدة

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الأحد، انتظام المدارس والجامعات وتحرك المواطنين إلى أماكن عملهم بموقف بنها العمومي، للتأكد من مدى التزام السائقين بتطبيق أسعار المواصلات المقررة والإستماع لشكاوى المواطنين وحلها على أرض الواقع وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات نهاية الإسبوع الماضي.

وتابع "المحافظ" جولته بتفقد موقف السيارات والخطوط الموجوده بداخله مابين الخطوط الداخلية والخارجية من بينها موقف العاشر والعبور وقويسنا وشبين الكوم.

وتحدث مع السائقين مشددا على ضرورة الإلتزام بالتعريفة المحددة التي وضعتها المحافظة وفق دراسات ومقايسات مرورية علمية بحيث لا يكون فيها إجحاف للسائقين ولا المواطنين، مطالبا مدير مشروع المواقف بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع الملصقات الخاصة بخط السير وقيمة الأخرة المقررة على جميع السيارات.

وناشد "عطية" المواطنين بعدم دفع مبالغ مالية أكثر من المقررة والإبلاغ الفوري عن أي سائق يُخالف التسعيرة المُقررة ويقوم بزيادة في الأجرة أو الامتناع عن التحميل بالاتصال بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والتحرك الفوري بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تحدث من قبل بعض السائقين الغير ملتزمون بتطبيق أسعار التعريفة المقررة وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

ووجه "المحافظ" مدير مشروع المواقف بسرعة الإنتهاء من ترميمات الحمامات العمومية داخل الموقف وفتحها للمواطنين، كما وجه بدراسة الباكيات أمام مجمع المواقف لاستغلالها في عمل مشاريع تدعم الشباب وتحد من البطالة.

فيما أعلنت محافظة القليوبية في وقت سابق بإتاحة أرقام مخصصة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الصدد على الأرقام الآتية الخط الساخن (114) ، إضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979& 0133212466 ورقم الواتس آب عبر الرسائل النصية (01119992624) مع ذِكر مكان الموقف ورقم السيارة المُخالفة، إضافة إلى رقم (١٦٥٢٨) التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وموقع المنظومة على الإنترنت www shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني من خلال تحميله على الهواتف المحمولة.

الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية، قد أصدر القرار رقم (1086) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة إلى جانب الخطوط الخارجية المُشتركة مع المحافظات الأخرى.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها، والمقدم ياسر قنصل مدير وحدة مرور بنها، والأستاذ رضا عويس مدير مشروع المواقف.

جولة المحافظ

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