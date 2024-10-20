بحضور الوزير.. "قوى النواب" تناقش قانون العمل الجديد اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل.

ومن المنتظر أن يعالج مشروع قانون العمل الجديد أوجه القصـور بالقانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية، ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما يتضمن مشروع قانون العمل مواد بها ضمانات لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، التي تشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم “الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل”، وفق تصريحات سابقة لـ النائب عادل عبد الفضيل عياد.

وأشار بيان سابق لوزارة العمل إلى أن وزير العمل محمد جبران خلال ترأسه 3 جلسات متتالية لحوار اجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، أكد أهمية تنظيم حملات – عقب صدور القانون – لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.