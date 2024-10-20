استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»

تحدث الدكتور تامر أبو هميلة، استشاري جراحة العظام والمفاصل، عن اليوم العالمي لـ«هشاشة العظام» قائلا إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، معلقا: «السيدات تُصاب واحدة كل 3 نساء والرجال يُصاب رجل كل 5 رجال، بمعنى أنّ نسبة النساء الأكبر وتمثل الثُلث تقريبا وتحديدا بعد سن 50 عام».

وأضاف «أبو هميلة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الله سبحانه وتعالى يحمي السيدات بهرمون سحري «الأستروجين» طوال فترة ما قبل الطمث، لكن بعد نزول الهرمون تبدأ النساء في الإصابة بهشاشة العظام بكمية كبيرة، لذا تعد السيدات أكثر عرضة للإصابة به، كما أنّ الرجال يتعرضون أكثر للشمس والرياضة والمشي بالتالي لديهم كتلة عضلية قوية تزيد من كثافة العظام، مما يساعد على تقليل نسبة الإصابة بـ«هشاشة العظام».

وواصل استشاري جراحة العظام والمفاصل أنّ هناك الكثير من الاحتياطات للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام الذي يُسمى بالمرض الصامت، مثل مراعاة التغذية السليمة والإكثار من المواد الغذائية المليئة بالكالسيوم وفيتامين d عن طريق التعرض للشمس ربع ساعة يوميا.