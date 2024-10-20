شراكة بين ‘راية’ و"كينوود" لتوزيع منتجات "البيلت إن" في مصر

وقعت شركة راية للتوزيع، إحدى شركات راية للتجارة والتوزيع التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، عقد شراكة حصرية مع مجموعة ديلونجي العالمية، المالكة للعلامات التجارية الشهيرة "ديلونجي، كينوود، وبراون".

وبموجب هذه الشراكة، أصبحت راية للتوزيع الوكيل الحصري والموزع الرسمي لمنتجات كينوود فئة الأجهزة المدمجة (البيلت إن) في السوق المصري.

تشمل المنتجات التي ستطرحها راية للتوزيع حصريًا مجموعة متكاملة من الأجهزة المدمجة المتطورة مثل البوتاجازات المسطحة، الأفران المدمجة، والشفاطات الهرمية. تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ريادتها في تقديم حلول مطبخ متكاملة وعصرية، تلبي احتياجات السوق المصري وتواكب أحدث التقنيات العالمية.

اكد باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، أن الشراكة تساهم في تقديم حلول مبتكرة للسوق المصري وتحقق ريادة وثقة بين المستهلكين. ط

وأضاف مجاهد أن ثقة الشركاء تأتي نتيجة لجهود راية المستمرة في تطوير خدماتها، وتقديم برامج التقسيط وخدمات "راية سمارت كير"، التي تضمن رضاء العملاء عبر فريق من الخبراء التقنيين. وأكد أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصري من خلال عقد شراكات جديدة مع علامات تجارية عالمية وطرح فئات منتجات جديدة.