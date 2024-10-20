الأمطار الغزيرة والفيضانات تغمر عدة مناطق بالعاصمة الكونغولية كينشاسا

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الكونغولية كينشاسا في حدوث فيضانات غمرت مياهها عدة مناطق بعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن الأمطار التي هطلت على كينشاسا مؤخرا تعد أول أمطار غزيرة في بداية موسم الأمطار.

وأظهرت مقاطع الفيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حافلات النقل العام تجرفها المياه في منتصف الشارع بأحد أحياء العاصمة كينشاسا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وفي وسط العاصمة كينشاسا، فاضت الأنهار الصغيرة والقنوات والمجاري المائية؛ مما أدى إلى إغراق الشوارع الرئيسية خاصة في منطقة "ليميت" الصناعية، فيما لم يجر الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح.

جدير بالذكر أن حوالي 40 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة في كينشاسا في نوفمبر عام 2019.