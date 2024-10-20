رئيس إقليم كردستان يوجه الشكر لرئيس الوزراء العراقي لتأمين العملية الانتخابية

وجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني شكره إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، على تأمين العملية الانتخابية في إقليم كردستان.. مشيرا إلى أن الانتخابات تعطي الشرعية لمؤسسات إقليم كردستان.



وقال بارزاني - في تصريح اليوم /الأحد/، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية - "سنجلس معا بعد انتهاء الانتخابات، ونشكل الحكومة خدمة لإقليم كردستان متأملا تشكيل حكومة موحدة بأسرع وقت وتنقل أوضاع المواطنين إلى نحو أفضل".

ومن جهته.. قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني - في تصريح عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية للإقليم - "إن التصويت حق للجميع، وقرار المواطنين لتحديد ممثليهم في البرلمان وشكل الحكومة القادمة".

وأعرب عن أمنياته بأن تسير انتخابات اليوم بشكل جيد وهادئ وبدون مشاكل.. مطالبا مواطني الإقليم أن يكافؤوا الذين قدموا لهم الخدمات ويعاقبوا الجهات الذين تلاعبوا بمصير شعب كردستان.

وفي سياق متصل.. أدلى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني بصوته في انتخابات برلمان الإقليم، كما أدلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بصوته في الانتخابات.

يذكر أنه في تمام الساعة السابعة صباح اليوم /الأحد/ افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وبدء توافد الناخبين لمراكز الاقتراع للمشاركة بالانتخابات.