بعد قليل.. وزير الزراعة يلقي بيانا أمام مجلس النواب

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته البرلمانية بعد قليل، ويشهد جدول الجلسات البرلمانية هذا الأسبوع حراكا كبيرا سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي.

يستمع مجلس النواب في جلسته، اليوم، إلى بيان علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيحال بيان وزير الزراعة إلي اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.