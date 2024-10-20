جامعة قناة السويس تحقق إنجازا عالميا جديدا

أعلنت مؤسسة التصنيف البريطاني كيو إس (QS) عن إصدار تصنيف كيو إس العربي لعام 2025، والذي شمل 246 جامعة من 18 دولة عربية، بزيادة 23 جامعة عن العام الماضي.

وحققت جامعة قناة السويس إنجازًا جديدًا باحتلالها المرتبة 104 على مستوى العالم العربي، والمرتبة 15 محليًا من بين 36 جامعة مصرية.

وفي تهنئة رسمية بهذه المناسبة، أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن فخره بهذا الإنجاز، لافتاً إلى إن تحقيق هذا التصنيف المتميز يأتي نتيجة العمل المستمر من قبل باحثيها وعلماءها سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلاب بحث علمي ، مشيراً إلى سعى الجامعة الدؤوب نحو تعزيز مكانتها محلياً ودولياً من خلال البحث العلمي والتعاون الأكاديمي مع كبرى المؤسسات العالمية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على استمرار جهود في تحقيق المزيد من النجاحات، وتعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما يخدم أهداف التنمية والتقدم في مصر والمنطقة العربية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تميز الجامعة في هذا التصنيف نابع من الدور الفاعل الذي يقوم به علماؤها في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة احتلت المرتبة السابعة محليًا و45 عربيًا في مؤشر معدل الاستشهادات لكل ورقة بحثية، ما يعكس جودة الإنتاج العلمي للجامعة والتقدير الذي تحظى به أبحاثها في المجتمع العلمي الدولي.

وأضاف الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، أن تصنيف الجامعة في مؤشر شبكة البحوث الدولية جاء مشرفًا، حيث احتلت الجامعة المركز 14 محلياً و44 عربياً، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يقيم التنوع في التعاون البحثي مع الجامعات العالمية، مما يعزز دور جامعة قناة السويس كجسر للمعرفة والابتكار بين مصر والعالم.

كما سلطت الدكتورة إلهام الخواص، مدير وحدة التصنيف الدولي، الضوء على أهمية التصنيف، موضحة أن تصنيف كيو إس السنوي للجامعات العربية يبرز المؤسسات الرائدة في المنطقة من خلال منهجية تأخذ في الاعتبار التحديات والأولويات الخاصة بها، استنادًا إلى 10 مؤشرات رئيسية تتعلق بالسمعة الأكاديمية والتعاون البحثي والاستشهادات العلمية وغيرها.