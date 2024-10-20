السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد، في اللقاء المقرر إقامته على استاد محمد بن زايد

، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – رامي ربيعة – أشراف داري – يحيى عطية الله .

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي- بيرسي تاو- حسين الشحات.