الذهب في مصر يرتفع 115جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 يسجل 3710 جنيهات

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في سعر الذهب بمصر، حيث وجد الذهب الدعم من القفزة الكبيرة في سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية جديدة، حيث يعد سعر الذهب العالمي هو المحرك الرئيسي لسعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة التي تشهد حيادية في تأثير عوامل التسعير الأخرى.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3710 جنيهات للجرام عيار 21 بنسبة صعود 3.1% ليسجل ارتفاع بمقدار 115 جنيها حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3595 جنيه للجرام

يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر بدعم من تسجيل الذهب العالمي لمستويات تاريخية جديدة، حيث تمكن سعر الذهب المحلي من تجميع زخم إيجابي كافي دفعه لاختراق مستهدفه المبدئي عند 3650 جنيه للجرام، ليستهدف حالياً المستوى 3750 جنيها للجرام، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليشهد تغيرات بين صعود وهبوط، ولكنه يتحرك بشكل تدريجي دون تغيرات كبيرة، الأمر الذي يكون تأثيره حيادي بشكل كبير على أسعار الذهب المحلي.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير كما كانت تتوقع الأسواق، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها يوم أمس الخميس على تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

بقاء الفائدة دون تغيير يجعل تأثير القرار حيادي أيضاً على أسعار الذهب في مصر، ويبقى التأثير الفعال حالياً في الأسواق هو التغير في سعر أونصة الذهب العالمي، التي سجلت مستويات تاريخية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 2721 دولارا.

من جهة أخرى قامت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند B-/B لتبقي نظرتها المستقبلية لمصر إيجابية، حيث أظهرت الوكالة أن هناك توقعات إيجابية تعكس قدرة تحسن الموقف الخارجي والمالي لمصر.

بينما توقعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية العالمية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى 13% حتى نهاية عام 2025 على أن تبدأ سلسلة خفض الفائدة في الربع الأول من العام القادم.

هذا وقد شهد إنتاج منجم السكري من الذهب ارتفاع بنسبة 30% خلال الربع الثالث من العام المنتهي في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل الإنتاج إلى 131.7 ألف أونصة، بينما كان انتاج المنجم خلال الربع الثالث من العام الماضي عند 101.4 ألف أونصة.

توقعات أسعار الذهب

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي ليسجل مستويات تاريخية جديدة، وذلك في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل عدم اليقين المصاحب للانتخابات الأمريكية إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ساعد قرار خفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي على زيادة التوقعات بارتفاع الذهب خلال الفترة القادمة.

تخطى سعر الذهب العالمي قمته السعرية الأخيرة عند 2685 دولار للأونصة ليخترق المستوى 2700 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2722 دولار للأونصة، وجاء الاغلاق الأسبوعي للذهب إيجابي بشكل كبير حيث أغلق فوق المستوى 2720 دولار للأونصة مما قد يدفع السعر لمزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، بحسب التحليل الفني لسوق الذهب.

الذهب في مصر:

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث تظل عوامل التسعير المحلية مستقرة بشكل يدفعها إلى الحيادية في التأثير على سعر الذهب المحلي، ليبقى العامل الأهم في التأثير على سعر الذهب حالياً هو تحركات سعر أونصة الذهب العالمي.

ثبت سعر الذهب المحلي عيار 21 أقدامه خلال الأسبوع الماضي فوق المستوى 3600 جنيها للجرام ليخترق قمته السعرية الأخيرة عند 3620 جنيها للجرام، ويستهدف الذهب في مصر الوصول إلي مستويات 3750 جنيها.