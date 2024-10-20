رئيس السنغال يستقبل 117 شخصا عادوا إلى داكار قادمين من لبنان

استقبلت السنغال، 117 شخصا قادمين من لبنان حيث هبطت رحلتهم في العاصمة السنغالية /داكار/وكان في استقبالهم الرئيس السنغالي "باسيرو ديوماي فاي".



ورحب رئيس السنغال في رسالة نشرت على مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - بالعائدين وأبدى سعادته بعودتهم سالمين.

وأضاف الراديو أن هذه العودة تأتي بعد مقتل امرأة سنغالية في 6 أكتوبر الجاري في لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي على البلاد.. موضحا أن نحو 100 متظاهر احتشدوا للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على لبنان وهاجموا إسرائيل، خلال مسيرة طولها نحو 1.5 كلم، بمبادرة من الجالية اللبنانية في السنغال، قرب وسط مدينة داكار.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السنغالية في بيان أن "الدولة السنغالية اتخذت إجراءات العودة الطوعية لرعاياها من لبنان".

يذكر أنه بعد وفاة امرأة سنغالية في 6 أكتوبر الجاري ومع اشتداد القصف الإسرائيلي على لبنان، أطلقت منظمة العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة غير الحكومية نداء لإعادة آلاف السنغاليين الذين يعيشون في لبنان إلى وطنهم بشكل عاجل، وفقا لرئيسها "أداما مبينغي".

