جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول التفكير الإبداعي وريادة الأعمال

نظمت جامعة قناة السويس مُمثله في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعوية بعنوان "التفكير الإبداعي وريادة الأعمال" بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بشمال الإسماعيلية، التابعة لمديرية التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أقيمت الندوة في مدرسة الزهور الثانوية بنات، وتهدف إلى تعزيز الإبداع ودعم ريادة الأعمال بين الطلاب.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أن مشاركة جامعة قناة السويس في مبادرة "بداية" تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي والتوعوي، حيث تسعى الجامعة إلى دعم قدرات الشباب ومساعدتهم على التفكير الإبداعي وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

وأضاف " مندور" أن الجامعة مستمرة في تقديم مختلف الندوات والبرامج التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية قدراته.

من جانبها، أشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأهمية الندوات التوعوية التي تقام ضمن مبادرة "بداية"، مشيرة إلى أن هذه الندوات تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الشباب والشابات حول أهمية الإبداع وريادة الأعمال كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

الندوة جاءت تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر فيها الدكتورة يسر علي أحمد هارون، المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، حيث تناولت العديد من المحاور المهمة حول مفهوم التفكير الإبداعي، وسمات المبدع، والعوامل الداعمة للإبداع.

كما تم التطرق إلى الفرق بين الإبداع والابتكار والاختراع، وكيف يمكن للإبداع أن يكون محركاً لريادة الأعمال، بالإضافة إلى دور الابتكار في تحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال.

نظمت الندوة الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، التي أكدت على أهمية التواصل المستمر بين الجامعة والمجتمع المحلي لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات والفعاليات التي تنظمها الجامعة.