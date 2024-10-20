حبس لص سرق عدادات المياه من العقارات بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس لص سرق عدادات المياه من العقارات بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من سرقة عداد المياه الخاص بالشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل ، مقيم بمحافظة بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطـــه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" كما أقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة عدادات المياه بذات الأسلوب ، وإعترف بإرتكابه " 8 " وقائع سرقة أخرى والتصرف فــيها بالبيع لدى عميله "سيئ النيـــة " (مالك مخزن خردة) "تم ضبطـــه" ، وبحوزته (9 عدادات مياه مــن مُتحصلات وقائع سرقـــة) .



وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأقر بعلمه بأن المضبوطات من مُتحصلات وقائع سرقة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.