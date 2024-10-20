فرابوو سوبيانتو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لإندونيسيا

أدى فرابوو سوبيانتو اليوم /الأحد/ اليمين الدستورية كثامن رئيس لإندونيسيا خلفا للرئيس المنتهية ولايته جاكو ويدودو عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي.



وذكرت وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية أن سوبيانتو (73 عاما) ونائبه جبران راكابومينج راكا (37 عاما) حلفا اليمين أمام نواب البرلمان بالعاصمة "جاكرتا" خلال حفل تنصيب حضره مجموعة من كبار القادة والمسؤولين من أكثر من 30 دولة حول العالم من بينهم نائب الرئيس الصيني هان تشنج والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد وقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال صموئيل بابارو.

وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة في أنحاء العاصمة إذ تم نشر قوات من الجيش والشرطة وغلق عدد من الطرق الرئيسية لتأمين الاحتفال.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي صوفمي داسكو أحمد، أن الرئيس من المرجح أن يعلن عن تشكيلة حكومته في فترة ولايته الأولى مساء اليوم.

