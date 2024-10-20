ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرابوو سوبيانتو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لإندونيسيا

فرابوو سوبيانتو
فرابوو سوبيانتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى فرابوو سوبيانتو اليوم /الأحد/ اليمين الدستورية كثامن رئيس لإندونيسيا خلفا للرئيس المنتهية ولايته جاكو ويدودو عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير الماضي.


وذكرت وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية أن سوبيانتو (73 عاما) ونائبه جبران راكابومينج راكا (37 عاما) حلفا اليمين أمام نواب البرلمان بالعاصمة "جاكرتا" خلال حفل تنصيب حضره مجموعة من كبار القادة والمسؤولين من أكثر من 30 دولة حول العالم من بينهم نائب الرئيس الصيني هان تشنج والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد وقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال صموئيل بابارو.
وأقيم الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة في أنحاء العاصمة إذ تم نشر قوات من الجيش والشرطة وغلق عدد من الطرق الرئيسية لتأمين الاحتفال.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي صوفمي داسكو أحمد، أن الرئيس من المرجح أن يعلن عن تشكيلة حكومته في فترة ولايته الأولى مساء اليوم.
 

فرابوو سوبيانتو اليمين الدستورية رئيس لإندونيسيا