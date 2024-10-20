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الأحد 20 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زعيم المعارضة الإسرائيلية: استهداف منزل نتنياهو أمر شديد الخطورة ولن نبقى مكتوفي الأيدي

يائير لابيد زعيم
يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية
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وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "أمر شديد الخطورة"، مشيرًا إلى أن المعارضة لن تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الأحداث، جاء ذلك في تصريحاته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

في الوقت نفسه، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أي علاقة لإيران بالهجوم الذي استهدف مقر إقامة نتنياهو في قيسارية بواسطة طائرة مسيرة. كما لم يعلن حزب الله مسؤوليته عن هذا الاستهداف. 

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت طائرة مسيرة من جنوب لبنان باتجاه منزل نتنياهو، إلا أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية، حيث كان نتنياهو وزوجته غير متواجدين في المنزل عند وقوع الهجوم.

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو البعثة الإيرانية