الرئيس الكوبي يعلن قرب وصول إعصار "اوسكار" وسط انقطاع التيار الكهربائي

أعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قرب وصول إعصار يسمى "أوسكار" إلى جزيرة كوبا التي تشهد بالفعل انقطاعا هائلا في التيار الكهربائي.



ونقل راديو "فرنسا الدولي" عن الرئيس الكوبي قوله - في رسالة على حسابه على موقع "اكس" - "إن السلطات في شرق الجزيرة "تعمل جاهدة لحماية السكان والموارد الاقتصادية، نظرا لاقتراب إعصار أوسكار".

وكانت الحكومة الكوبية قد أعلنت أمس عودة التيار الكهربائي بشكل جزئي في الجزيرة بعد حدوث عطل في إحدى محطات الطاقة الرئيسية في البلاد مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص قبل يومين.

وقال وزير الطاقة فيسينتي دي لا أو ليفي أمس إن البلاد لديها 500 ميجاوات من الطاقة في شبكة الكهرباء. ونشر على شبكة التواصل الاجتماعي "اكس" أن "العديد من المحطات الفرعية في الغرب لديها كهرباء الآن".

وأضاف الوزير أن محطتين للطاقة الحرارية عادتا إلى المسار الصحيح وستستأنف محطتان أخريان نشاطهما "في الساعات المقبلة".