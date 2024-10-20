ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإسكان: إجراء قرعات علنية لتسكين المتقدمين بطلبات توفيق أوضاع في العبور الجديدة

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم يوم الأحد 3/11/2024، إجراء القرعة العلنية السابعة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس 12/9/2024م2، طبقاَ لشرائح المساحات (209م2 – 276م2 – 350م2 – 400م2 – 450م2– 500م2) بمنطقة جمعية الأمل " سابقاً ".

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 5 و 6/11/2024، إجراء القرعة العلنية رقم 8 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 5/9/2024 بنطاق جمعية القادسية (سابقاً).
وأوضح أنه سيتم إجراء قرعة يوم الثلاثاء 5/11/2024 لشرائح المساحات: (٢٠٩م ٢ - ٤٥٠م٢ - ٥٠٠م٢)، ويوم الأربعاء 6/11/2024 لشرائح المساحات(٢٧٦م٢ - ٣٥٠م٢ - ٤٠٠م٢)، مشيراً إلى أنه على من يرغب في حضور القرعة التواجد بداية من الساعة الـ10 صباح اليوم المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، وأنه سيتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

جمعية الامل جهاز مدينة العبور الجديدة القرعة العلنية