أبرز أحداث الوسط الفني.. اعتزال الزعيم.. عودة محمد سلام.. وتامر عاشور يرفض اعتذار حسام حبيب

شهد الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، حالة كبيرة من الجدل، بعد الكثير من الأحداث والأخبار المتسارعة التي تطفو على السطح، ولعل الخبر الأهم والذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي هو إعلان الفنان عمر متولي اعتزال الزعيم عادل إمام الفن نهائياً، وذلك لقيمة الفنان عادل إمام الفنية علي مدار عدد سنوات العطاء، ويعتبر أيضاً رفض الفنان تامر عاشور اعتذار الفنان حسام حبيب له، كان من ضمن الأحداث الأكثر متابعة من الجمهور.

أما الخبر الذي أسعد المتابعين ورواد السوشيال ميديا والجماهير، هو عودة الفنان محمد سالم لمباشرة نشاطة الفني مرة أخرى.

اعتزال الزعيم

أعلن الفنان عمر متولي، أثناء العرض الخاص لفيلمه بنسيون دلال أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة، وطمأن كل الجماهير في مصر والعالم العربي.

وأثناء حديثه عن "خاله" الفنان عادل إمام، كشف عن مفاجأة تعلن للمرة الأولى من أحد أفراد عائلة الزعيم بشكل خاص، وهو اعتزال الفنان عادل إمام الفن نهائياً، والتفرغ لحياته الأسرية مع أولاده وأحفاده.

أشعل الخبر مواقع التواصل الاجتماعي ورواد السوشيال ميديا، وذلك لحجم النجومية الكبيرة للفنان عادل إمام علي مستوي العالم العربى، وأيضا لما له من تاريخ وتربع علي قمة الهرم الفني على مدار سنوات من الإبداع والتصدر الدائم.

وأصبحت محركات البحث تتناول تصريحات اعتزال الزعيم، بشكل كبير، وانهالت تعليقات الجمهور والمتابعين من كل بلاد العالم العربى، محملة بكل رسائل الحب والتقدير والدعم بشكل إنساني قبل الشكل الفني، وذلك لأن الفنان عادل إمام ليس مجرد ممثل قدم عددا من الأدوار الفنية، وإنما هو جزء من هوية الفن العربي، ويمثل وحده حقبة زمنية متفردة ومنفردة، ومكانه في قلوب الشعوب العربية لا يقترب منها فنان غيره.

رفض اعتذار

أثناء لقاء الفنان تامر عاشور بمجموعة من الصحفيين، وجه له سؤال عن الفنان حسام حبيب، ولكن الفنان تامر عاشور تجاهل الرد على السؤال، وأجاب"غير الموضوع ده".

وبعد أن علق أحد الحضور من الصحفيين أن الفنان حسام حبيب قدم لك اعتذارا من قبل، أجاب الفنان تامر عاشور بكل حسم "اعتذاره مش مقبول".

تفاصيل الواقعة والخلاف

تعود الواقعة حينما قرر الفنان تامر عاشور أن يتدخل وقت خلاف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع الفنان حسام حبيب، وكتب الفنان تامر عاشور رسالة علي صفحته الشخصية يحكي فيها عن علاقة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع أهلها علي ما يرام طوال الوقت، وأن كل ما يثار غير صحيح، وأن أهل الفنانة شيرين عبدالوهاب هم أهلها منذ سنوات ولا جديد في ذلك، وطوال الوقت داعمين لها إلي أن أصبحت نجمة كبيرة.

وتابع عاشور أنه قريب من أهل الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه دخل بيتها ولابد أن يشهد بالحق، ووجه لها دعاء في آخر رسالته أن يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل.

وعلق الفنان حسام حبيب علي رسالة الفنان تامر عاشور ويقول في منشور له على صفحته الشخصية "سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها، منهم أشباه فنانين، مفيش فنان يتدخل في حياة غيره لأن الفنان بيبقي عنده إحساس، تصريحات شيرين خلت شكلهم وحش خالص".

إلي أن قرر الفنان حسام حبيب الاعتذار للفنان تامر عاشور في منشور جديد وقال "علي فكرة يا جماعة أنا بهزر، هو فنان محترم وليه جمهور كبير ويقدم فن راقي، وانا بعتذر له لو كان الهزار تقيل ، أنا كنت بنكشه لأنه تقلها شويتين، هو زميل محترم ويقدم فن محترم، معلش حقك عليا يا نجم".ليعلق الفنان تامر عاشور بعد اعتذار الفنان حسام حبيب له، برفض الاعتذار، وعدم الرغبة في الحديث من الأساس عن حسام حبيب، وهو ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتصرف الفنان تامر عاشور.

عودة سلام وأدت شائعات المنع

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مسلسل جديد خلال الفترة المقبلة يحمل عنوان مسلسل"كارثة"، وبطل العمل الفنان محمد سلام.لتنهال التعليقات بالتهنئة لعودة الفنان محمد سلام لممارسة النشاط الفني مرة أخرى، خاصةً بعد الكثير من الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي، بمنع الفنان محمد سلام من العمل، بزعم دعمه لغزة.

سلام يتصدر المشهد مرتين

تصدر الفنان محمد سلام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك العام الماضي، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي جعل الفنان محمد سلام يظهر بفيديو يعتذر فيه عن المشاركة في عرض مسرحي.

وأكد سلام من خلال الفيديو علي عدم قدرته على الوقوف علي المسرح لإضحاك الجمهور والأشقاء في غزة يعانون المجازر.

وهو ما أشعل الخلاف مع الفنان بيومي فؤاد أحد أبطال العرض المسرحي، والذي علق علي انسحاب سلام علي خشبة المسرح وانتقد تصرفه.

خبر عودة سلام أشعل مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخري وتصدر الفنان محمد سلام المشهد للمرة الثانية، بعد البطولة الدرامية الأولي له بمسلسل "كارثة"، وعودته لممارسة النشاط الفني بعد الكثير من الشائعات عن منعه بسبب دعمه لغزة وأصداء الخلافات المصاحبة لاعتذاره.