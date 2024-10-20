كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق نحو 20 بالون نفايات عبر الحدود

ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 20 بالونا محملا بالقمامة باتجاه الجنوب على مدار الليلة الماضية.



وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الأحد/ - أنه تم العثور على نحو 10 بالونات في مقاطعتي "غانغوون" و"شيوروون"، مضيفة أن البالونات كانت تحوي نفايات ورقية وأكياسا بلاستيكية وزجاجات، ولم تكن تحتوي على أي مواد خطرة.

وأكد الجيش أنه لم يتم رصد أي بالونات تحلق في الجو منذ صباح اليوم /الأحد/ بالتوقيت المحلي للبلاد.

يذكر أن هذه هي المرة الـ29 التي تقوم فيها كوريا الشمالية بإرسال بالونات القمامة منذ شهر مايو الماضي ردا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال.