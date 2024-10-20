ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق نحو 20 بالون نفايات عبر الحدود

بالونات القمامة
بالونات القمامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 20 بالونا محملا بالقمامة باتجاه الجنوب على مدار الليلة الماضية.


وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الأحد/ - أنه تم العثور على نحو 10 بالونات في مقاطعتي "غانغوون" و"شيوروون"، مضيفة أن البالونات كانت تحوي نفايات ورقية وأكياسا بلاستيكية وزجاجات، ولم تكن تحتوي على أي مواد خطرة.
وأكد الجيش أنه لم يتم رصد أي بالونات تحلق في الجو منذ صباح اليوم /الأحد/ بالتوقيت المحلي للبلاد.
يذكر أن هذه هي المرة الـ29 التي تقوم فيها كوريا الشمالية بإرسال بالونات القمامة منذ شهر مايو الماضي ردا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها منشقون كوريون شماليون من الجنوب إلى الشمال.

الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية القمامة