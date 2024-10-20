تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا البحري للهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 827 شاحنة و 95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 473 شاحنة و 84 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37500 طن بضائع، 354 شاحنة و 11 سيارة.



و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينة AKDENIZ M وعلى متنها 31000 طن فوسفات متجهة للهند والعبارة دليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3900 طن بضائع و355 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتي، أور وسينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة الى جدة.