أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم /الأحد/ عن اعتراضه هدفا جويا مجهولا فوق منطقة حيفا، مضيفا أنه لم يتم إطلاق أي إنذارات وفقا للتوجيهات.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أنه - في بيان أخر - قال الجيش "إن هدفا جويا آخر - ربما طائرة بدون طيار - عبر إلى مرتفعات الجولان من الشرق قبل أن يسقط في منطقة مفتوحة، ولم يتسبب في وقوع إصابات".
ودوت صفارات الإنذار في منطقة الجولان قبل الواقعة.
بوابة العرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخين فوق حيفا وهضبة الجولان
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم /الأحد/ عن اعتراضه هدفا جويا مجهولا فوق منطقة حيفا، مضيفا أنه لم يتم إطلاق أي إنذارات وفقا للتوجيهات.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم /الأحد/ عن اعتراضه هدفا جويا مجهولا فوق منطقة حيفا، مضيفا أنه لم يتم إطلاق أي إنذارات وفقا للتوجيهات.