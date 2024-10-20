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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخين فوق حيفا وهضبة الجولان

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم /الأحد/ عن اعتراضه هدفا جويا مجهولا فوق منطقة حيفا، مضيفا أنه لم يتم إطلاق أي إنذارات وفقا للتوجيهات.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أنه - في بيان أخر - قال الجيش "إن هدفا جويا آخر - ربما طائرة بدون طيار - عبر إلى مرتفعات الجولان من الشرق قبل أن يسقط في منطقة مفتوحة، ولم يتسبب في وقوع إصابات".
ودوت صفارات الإنذار في منطقة الجولان قبل الواقعة.
 

الاحتلال الإسرائيلي حيفا طائرة بدون طيار