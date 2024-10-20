جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول أهمية التبرع بالبلازما لعلاج الأمراض المزمنة

تواصل جامعة قناة السويس، حملتها التوعوية لدعم المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، الذي يهدف إلى توفير أدوية منقذة للحياة للمرضى الذين يعتمدون على مشتقات البلازما لعلاج أمراض مثل الهيموفيليا، وأمراض الكبد والكلى، وأمراض نقص المناعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة القناة، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما استضافت كلية الزراعة ندوة تحت إشراف الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام بإدارة الندوة الدكتور أحمد طلعت الجندي، مدير التشغيل في مركز التبرع بالبلازما فرع الإسماعيلية، حيث ركز على أهمية التبرع بالبلازما والفوائد المتعددة التي يقدمها المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

قدم "الجندي" شرحاً وافياً حول كيفية استخدام مشتقات البلازما في إنتاج الأدوية الضرورية لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة.

على صعيد آخر، عقدت كلية التربية الرياضية ندوة مماثلة تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمها الدكتور محمد حسن، مدير مركز التبرع بالبلازما.

تناول محمد حسن، خطوات عملية التبرع بالبلازما وأهم الإجراءات التي تضمن سلامة المتبرع، موضحاً أن التبرع آمن تماماً ويخضع المتبرع لفحص طبي شامل للتأكد من حالته الصحية قبل الشروع في التبرع.

كما أشار إلى الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع، حيث يُنشط الجسم و يُحسن وظائفه الحيوية.

خلال الندوات، تم التأكيد على أهمية استمرار التبرع بالبلازما، حيث يستطيع المتبرع أن يتبرع بالبلازما بشكل منتظم كل أسبوع، لأن الجسم يعوض البلازما المفقودة خلال 24 إلى 48 ساعة.

كما أن المتبرعين المنتظمين يحصلون على مميزات مثل الفحص الطبي المستمر و المكافآت المالية مقابل الوقت والجهد المبذول.

الحملة التوعوية نُظمت بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، واستهدفت توعية الطلاب وأفراد المجتمع بأهمية المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتشجيعهم على المشاركة في هذا المشروع الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى.