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الأحد 20 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة على المواقف: سيتم محاسبة المخالفين للتعريفة المقررة

يأمر باستدعاء 30سيارة سرفيس وميني باص لنقل الطلاب والمواطنين

جولة مفاجئة لمحافظ
جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على موقف قولونجيل
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أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة علي موقف قولنجيل بمدينة المنصوره للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفه المقررة ولصق الاسيتكارات بالتعريفه الجديدة ، واستوقف عدد من سيارات التاكسي وشدد علي إعادة معايرة العداد وتشغيله مؤكداً علي أنه سيتم محاسبة المخالفين بعد انتهاء المهلة المقرره نهاية الأسبوع.

 كما شدد علي سائقي السرفيس علي عدم تقسيم الخطوط والا يستعرضون لاقصي انواع المحاسبة.

وأمر " المحافظ " المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة علي الفور باستدعاء أكثر من 30 سياره سرفيس وميني باص لنقل الطلاب والمواطنين من موقف قولنجيل وتقاطع شارع الإمام محمد عبده مع قناة السويس بسبب التزاحم الشديد وعدم وجود سيارات نقل داخليه كافيه .
ووجه اللواء " مرزوق " بتكثيف تواجد سيارات السرفيس بالمواقف العموميه داخل مدينة المنصوره أثناء فترة الصباح لنقل الطلاب الي الجامعات ونقل المرضي الي المستشفيات ونقل العاملين الي مقر عملهم ونقل المواطنين لتلقي خدماتهم .
وقال " المحافظ ": لن اسمح باستغلال المواطنين وسيتم محاسبة المخالفين للتعريفه المقرره ومقسمي الخطوط وسيتم فرض غرامات فوريه قدرها 600 جنيه في المره الأولي وفي حالة تكرار المخالفه سيتم الغاء خط السير ووقف ترخيص السياره .
وأكد اللواء " مرزوق " علي أن جولاته المفاجئه مستمره علي المواقف العموميه والخطوط الداخليه لإعادة الانضباط إليها وعدم مخالفة التعريفه وتقسيم الخطوط وإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد .

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