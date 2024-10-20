أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد 20 اكتوبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4229 جنيها للشراء، 4240 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3876 جنيها للشراء، 3887 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3700 جنيها للشراء، 3710 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3171 جنيها للشراء، 3180 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2467 جنيها للشراء، 2120 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29600 جنيها للشراء، 29680 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 131523 جنيها للشراء، 131879 جنيها للبيع.