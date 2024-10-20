ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الصناعة السعودي: حريصون على جذب الاستثمارات الإسبانية للمملكة

وزير الصناعة والثروة
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن زيارته إلى إسبانيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فضلا عن جذب الاستثمارات الإسبانية إلى المملكة.


وقال الخريف ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الأحد/ ـ إن الاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة تهدف إلى أن يكون ركيزة ثالثة في قطاع الصناعة، مضيفا أن إسبانيا من الدول التي لها قاعدة صناعية قوية وهناك الكثير من الصناعات المستهدفة في بلاده لذا تحرص المملكة على تعزيز التعاون مع مدريد.
من جانبها، أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا الأميرة هيفاء آل مقرن، أن المملكة العربية السعودية وإسبانيا تربطهما علاقات عميقة ومتطورة ومتجددة.
وأضافت أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي هي زيارة مهمة على كافة الأصعدة، حيث بحث مع كل صناع القرار في إسبانيا والقطاع الخاص سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
 

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إسبانيا جذب الاستثمارات الإسبانية إلى المملكة