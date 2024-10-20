وزير الصناعة السعودي: حريصون على جذب الاستثمارات الإسبانية للمملكة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن زيارته إلى إسبانيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فضلا عن جذب الاستثمارات الإسبانية إلى المملكة.



وقال الخريف ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الأحد/ ـ إن الاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة تهدف إلى أن يكون ركيزة ثالثة في قطاع الصناعة، مضيفا أن إسبانيا من الدول التي لها قاعدة صناعية قوية وهناك الكثير من الصناعات المستهدفة في بلاده لذا تحرص المملكة على تعزيز التعاون مع مدريد.

من جانبها، أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا الأميرة هيفاء آل مقرن، أن المملكة العربية السعودية وإسبانيا تربطهما علاقات عميقة ومتطورة ومتجددة.

وأضافت أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي هي زيارة مهمة على كافة الأصعدة، حيث بحث مع كل صناع القرار في إسبانيا والقطاع الخاص سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

