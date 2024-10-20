ورشة لطالبات "مطروح الأزهرية" حول أهمية المشاركة المجتمعية ونشر الأفكار الإيجابية

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، ورشة تعريفية لطالبات معهد فتيات مطروح، بعنوان «جماعة الخدمة العامة ودورها في خدمة المجتمع»، لتعزيز وتنمية الوعي لدى الطالبات بأهمية المشاركة المجتمعية، وغرس قيم الولاء والانتماء والمسئولية المشتركة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

وقالت مروة الفولي، الأخصائية الاجتماعية بالمعهد، إن الورشة تهدف إلى تعريف الطالبات بأهمية الخدمة العامة والأنشطة الخدمية والتوعوية التي تقوم بها داخل المعهد وخارجه.

كما تتضمنت الورشة تنفيذ مجلة حائط تتضمن مقالات تعريفية عن مفهوم الخدمة العامة، وخصائصها الأساسية، مثل العمل التطوعي، المسؤولية المشتركة، ونشر الأفكار الإيجابية في المجتمع، كما تضمنت عددا من المقالات التي تسعي إلي توليد الأفكار الإيجابية ومواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية، واستثمار الطاقات لخدمة المجتمع.