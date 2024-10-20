بالجسيمات النانوية.. دراسة طبية حديثة تكشف عن طريقة فعالة لمكافحة السمنة

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها الباحثون بجامعة ووهان عن طريقة رائدة لمكافحة السمنة عبر استهداف امتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة باستخدام نظام جديد يعتمد على توصيل الجسيمات النانوية وفقا لما نشرته مجلة Advanced Science.

طور فريق البحث نظام توصيل قائم على الجسيمات النانوية وهي جزيئات دقيقة مغلفة بطبقة حماية مصممة خصيصا لتوصيل الحمض النووي الريبي المتداخل الصغير (siRNAs) إلى الأمعاء الدقيقة وتستهدف هذه الجسيمات إنزيم SOAT2 وتثبطه ما يؤدي إلى منع امتصاص الدهون.

ويمثل هذا الابتكار المصمم لتوصيل الجزيئات العلاجية مباشرة إلى الجهاز الهضمي وتقدما كبيرا في الأبحاث المتعلقة بالسمنة التي ترتبط بالنظام الغذائي حيث واجهت الأبحاث السابقة صعوبة في إيجاد طريقة فعالة لمنع امتصاص الدهون في الجسم.

وأوضح وينتاو شاو أن هذه الطريقة الجديدة أظهرت إمكانيات واعدة في معالجة مشكلة امتصاص الدهون بطريقة مباشرة وفعالة على عكس الاستراتيجيات التقليدية التي تركز على الحد من تناول الدهون فقط وتعتمد هذه التقنية على منع عملية امتصاص الدهون عبر استهداف إنزيم محدد يعرف باسم ستيرول أو-أسيل ترانسفيراز 2 (SOAT2)وهو المسؤول عن امتصاص الدهون في الأمعاء الدقيقة.

وأن هذا العلاج يتميز بعدة مزايا منها كونه غير جراحي وذو سمية منخفضة ما يجعله خيارا أكثر سهولة وملائمة للمرضى مقارنة بالعلاجات الأخرى التي غالبا ما تكون معقدة.

وفي التجارب السابقة التي استهدفت الإنزيم SOAT2 نفسه في الكبد وجد أن هذا قد يتسبب في تراكم الدهون في الكبد ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية ولكن العلاج الجديد استهدف الإنزيم في الأمعاء فقط، ما يجعل هذا النهج أكثر أمانا بالاضافة الى أن استهداف الأمعاء فقط هو أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في العلاج حيث أنه يتجنب المخاطر المرتبطة بالكبد.