الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارًا بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت

أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، إنذارًا عاجلًا لسكان الضاحية الجنوبية، بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخارطتيْن والواقعة في حارة حريك وحدث بيروت، أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».