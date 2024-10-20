ads
الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه في التبين

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل نجل عمه دهسا، بسبب خلافات مالية بينهما.

وشهدت منطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، واقعة مأساوية بعدما أقدم شاب على دهس نجل عمه بسيارته، وتسبب في مصرعه، بسبب خلافات مالية سابقة.

ورد بلاغ للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بمصرع شاب دهسا أسفل سيارة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعي " محمد وجدي، 33 سنة، دهسا أسفل عجلات سيارة.

وبعمل التحريات تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليه، ونجل عمه المتهم المدعو "زياد أبو سرحان"، بسبب خلافات مالية، ويوم الواقعة نشبت مشادة بينهما فقام الأخير بدهسه بسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض علي المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

15 يوما المتهم بقتل القبض علي المتهم بسبب خلافات مالية تجديد حبس المتهم قتل نجل عمه قسم شرطة التبين