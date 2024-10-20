رئيس وزراء سنغافورة يحضر حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي المنتخب

يبدأ رئيس وزراء سنغافورة "لورانس وونج" زيارة إلى العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) غدا الأحد لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب "فرابوو سوبيانتو".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء السنغافوري - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس السبت - بأن هذه الزيارة تؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والتزام سنغافورة بالعمل على مواصلة تعزيزها.. وسيرافق وونج خلال الزيارة التي تستمر حتى بعد غد الإثنين، قرينته ومسئولين من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 1100 شخص حفل التنصيب في مبنى البرلمان بالعاصمة "جاكرتا"، وسيتولى سوبيانتو السلطة خلفا للرئيس المنتهية ولايته "جوكو ويدودو" عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر فبراير الماضي.